تراجع أرباح الاتصالات البحرينية “بتلكو” إلى 37.6 مليون دينار

تراجعت أرباح شركة البحرين للاتصالات “بتلكو” المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف الثابت والنقال في دولة البحرين إلى 37.6 مليون دينار (22.63 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 49.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

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ويعود سبب تراجع أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض الأرباح التشغيلية بـ 7% لتصل إلى 65.4 مليون دينار بنهاية عام 2016، مقارنة مع 70.2 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام السابق

كما تأثرت صافي أرباح الفترة الحالية بتسجيل قطاع الأردن خسائر قدرها 15.5 مليون دينار بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 14.6 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2015.