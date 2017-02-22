تراجع أرباح الاتصالات البحرينية “بتلكو” إلى 37.6 مليون دينار

تراجعت أرباح شركة البحرين للاتصالات “بتلكو” المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف الثابت والنقال في دولة البحرين إلى 37.6 مليون دينار (22.63 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 49.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الايرادات (مليون دينار)
372.4
367.1
( 1 %)
الربح الصافي (مليون دينار)
49.5
37.6
( 24 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
1663.2
1663.2
—
ربح السهم (فلس /للسهم)
29.77
22.63
( 24 %)
كما تأثرت صافي أرباح الفترة الحالية بتسجيل قطاع الأردن خسائر قدرها 15.5 مليون دينار بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 14.6 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2015.
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ “بتلكو” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
(مليون دينار)
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
97.6
14.5
8.69
الربع الثاني 2014
97.0
10.4
6.27
الربع الثالث 2014
97.4
16.0
9.61
الربع الرابع 2014
97.8
8.5
5.09
2015
الربع الأول 2015
93.7
14.2
8.56
الربع الثاني 2015
92.1
13.3
8.00
الربع الثالث 2015
93.9
13.4
8.04
الربع الرابع 2015
92.8
8.6
5.17
2016
الربع الأول 2016
90.9
9.6
5.77
الربع الثاني 2016
92.0
13.1
7.86
الربع الثالث 2016
90.10
9.8
5.88
الربع الرابع 2016
94.11
5.2
3.12