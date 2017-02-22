تراجع أرباح الاتصالات البحرينية “بتلكو” إلى 37.6 مليون دينار

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تراجعت أرباح شركة البحرين للاتصالات “بتلكو” المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف الثابت والنقال في دولة البحرين إلى 37.6 مليون دينار (22.63 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 49.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الايرادات (مليون دينار)

372.4

367.1

( 1 %)

الربح الصافي  (مليون دينار)

49.5

37.6

( 24 %)

متوسط عدد الأسهم  (مليون سهم)

1663.2

1663.2

ربح السهم  (فلس /للسهم)

29.77

22.63

( 24 %)

ويعود سبب تراجع أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض الأرباح التشغيلية بـ 7% لتصل إلى 65.4 مليون دينار بنهاية عام 2016، مقارنة مع 70.2 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام السابق.

كما تأثرت صافي أرباح الفترة الحالية بتسجيل قطاع الأردن خسائر قدرها 15.5 مليون دينار بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 14.6 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2015.

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ “بتلكو” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات

 (مليون دينار)

الربح الصافي
(مليون دينار)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

97.6

14.5

8.69

الربع الثاني 2014

97.0

10.4

6.27

الربع الثالث 2014

97.4

16.0

9.61

الربع الرابع 2014

97.8

8.5

5.09

2015

الربع الأول 2015

93.7

14.2

8.56

الربع الثاني 2015

92.1

13.3

8.00

الربع الثالث 2015

93.9

13.4

8.04

الربع الرابع 2015

92.8

8.6

5.17

2016

الربع الأول 2016

90.9

9.6

5.77

الربع الثاني 2016

92.0

13.1

7.86

الربع الثالث 2016

90.10

9.8

5.88

الربع الرابع 2016

94.11

5.2

3.12

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Tags:#أرباحالاتصالات البحرينية
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امل صبرى

امل صبرى

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