تراجع أرباح “الاتحاد الوطني” إلى 1853 مليون درهم بنهاية 2016

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انخفضت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، إلى 1583 مليون درهم (0.57 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 15 % عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)*

1864

1583

( 15 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2751.43

2751.43

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.67

0.57

( 15 % )

*الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

101.9

103.9

+ 2 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

74.8

77.5

+ 4 %

القروض(مليار درهم)

68.4

73.7

+ 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك الاتحاد الوطني ” منذ بداية عام 2013

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

509.1

0.19

الربع الثاني 2014

515.6

0.19

الربع الثالث 2014

548.7

0.20

الربع الرابع 2014

429.0

0.16

2015

الربع الأول 2015

610.8

0.22

الربع الثاني 2015

568.0

0.21

الربع الثالث 2015

480.6

0.17

الربع الرابع 2015

193.0

0.07

2016

الربع الأول 2016

447.2

0.16

الربع الثاني 2016

469.5

0.17

الربع الثالث 2016

406.7

0.15

الربع الرابع 2016

251.0

0.09

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

89.6

66.7

61.7

الربع الثاني 2014

92.2

67.0

62.0

الربع الثالث 2014

88.6

62.7

64.0

الربع الرابع 2014

93.5

67.4

64.1

2015

الربع الأول 2015

97.8

69.7

66.9

الربع الثاني 2015

103.8

73.2

67.6

الربع الثالث 2015

101.8

73.2

68.6

الربع الرابع 2015

101.9

74.8

68.4

2016

الربع الأول 2016

99.8

72.1

68.3

الربع الثاني 2016

102.2

73.3

70.1

الربع الثالث 2016

105.4

74.8

73.6

الربع الرابع 2016

103.9

77.5

73.7

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Tags:#أرباحالاتحاد الوطنيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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