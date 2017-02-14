تراجع أرباح “الاتحاد الوطني” إلى 1853 مليون درهم بنهاية 2016

انخفضت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، إلى 1583 مليون درهم (0.57 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 15 % عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم)* 1864 1583 ( 15 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 2751.43 2751.43 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.67 0.57 ( 15 % ) *الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية.