تراجع أرباح “الاتحاد الوطني” إلى 1853 مليون درهم بنهاية 2016

انخفضت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، إلى 1583 مليون درهم (0.57 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 15 % عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)*
1864
1583
( 15 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2751.43
2751.43
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.67
0.57
( 15 % )
*الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
101.9
103.9
+ 2 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
74.8
77.5
+ 4 %
القروض(مليار درهم)
68.4
73.7
+ 8 %
تطور الأرباح الصافية لـ”البنك الاتحاد الوطني ” منذ بداية عام 2013
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
509.1
0.19
الربع الثاني 2014
515.6
0.19
الربع الثالث 2014
548.7
0.20
الربع الرابع 2014
429.0
0.16
2015
الربع الأول 2015
610.8
0.22
الربع الثاني 2015
568.0
0.21
الربع الثالث 2015
480.6
0.17
الربع الرابع 2015
193.0
0.07
2016
الربع الأول 2016
447.2
0.16
الربع الثاني 2016
469.5
0.17
الربع الثالث 2016
406.7
0.15
الربع الرابع 2016
251.0
0.09
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
89.6
66.7
61.7
الربع الثاني 2014
92.2
67.0
62.0
الربع الثالث 2014
88.6
62.7
64.0
الربع الرابع 2014
93.5
67.4
64.1
2015
الربع الأول 2015
97.8
69.7
66.9
الربع الثاني 2015
103.8
73.2
67.6
الربع الثالث 2015
101.8
73.2
68.6
الربع الرابع 2015
101.9
74.8
68.4
2016
الربع الأول 2016
99.8
72.1
68.3
الربع الثاني 2016
102.2
73.3
70.1
الربع الثالث 2016
105.4
74.8
73.6
الربع الرابع 2016
103.9
77.5
73.7