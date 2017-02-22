تراجع أرباح “إيرباص” 3.6% في 2016

انخفضت أرباح “إيرباص جروب” 3.6% العام الماضي، حيث فشل الارتفاع المتأخر في تسليمات الطائرات في تعويض تكاليف ناتجة عن تكثيف إنتاج ” A350″، وأثر أعطال المحرك التي حدت من عمليات تسليم ” A320″.

وتراجعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد إلى 3.96 مليار يورو “حوالي 4.2 مليار دولار” في عام 2016 من 4.11 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى وصول الأرباح إلى 3.8 مليار يورو.

وتمكنت “إيرباص” من تحقيق هدفها في تسجيل تدفق نقدي إيجابي بعدما سلمت 266 طائرة في الربع الأخير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة “طوم إندرس”: حققنا رؤيتنا ومستهدفنا، باستثناء واحد، طائرة النقل العسكري “A400M”.