تراجع أرباح “أوريدو” إلى 584 مليون ريال

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تراجعت أرباح شركة “أوريدو” -كيوتل سابقا-، المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف في قطر والمالكة لحصص الأغلبية في الوطنية للاتصالات الكويتية (أريد)، إلى 584 مليون ريال (1.82ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 878.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الإيرادات (مليار ريال)

7.89

8.04

+ 2 %

الربح الصافي (مليون ريال)

878.6

584.0

( 34 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون)

320.3

320.3

ربح السهم (ريال/للسهم)

2.74

1.82

( 34 %)

ويعود سبب انخفاض صافي ربح الفترة الحالية إلى تضمن نتائج الربع الأول 2016 أرباحاً قدرها 380 مليون ريال ناتجة عن مكاسب أسعار الصرف في إندونيسيا وميانمار.

تطور الأرباح الصافية لـ”اتصالات قطر أوريدو” منذ بداية عام 2015

الفترة

الإيرادات (مليار ريال)

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم (ريال/السهم)

2015

الربع الأول 2015

8.0

501.2

1.56

الربع الثاني 2015

8.0

501.2

1.56

الربع الثالث 2015

8.2

755.8

2.36

الربع الرابع 2015

8.0

360.1

1.12

2016

الربع الأول 2016

7.9

878.6

2.74

الربع الثاني 2016

8.0

583.2

1.82

الربع الثالث 2016

8.4

369.9

1.15

الربع الرابع 2016

8.2

360.8

1.13

2017

الربع الأول 2017

8.0

584.0

1.82

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Tags:أوريدواتصالاتقطر
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