تراجع أرباح “أوريدو” إلى 584 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “أوريدو” -كيوتل سابقا-، المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف في قطر والمالكة لحصص الأغلبية في الوطنية للاتصالات الكويتية (أريد)، إلى 584 مليون ريال (1.82ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 878.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الإيرادات (مليار ريال)
7.89
8.04
+ 2 %
الربح الصافي (مليون ريال)
878.6
584.0
( 34 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون)
320.3
320.3
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
2.74
1.82
( 34 %)
تطور الأرباح الصافية لـ”اتصالات قطر أوريدو” منذ بداية عام 2015
الفترة
الإيرادات (مليار ريال)
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم (ريال/السهم)
2015
الربع الأول 2015
8.0
501.2
1.56
الربع الثاني 2015
8.0
501.2
1.56
الربع الثالث 2015
8.2
755.8
2.36
الربع الرابع 2015
8.0
360.1
1.12
2016
الربع الأول 2016
7.9
878.6
2.74
الربع الثاني 2016
8.0
583.2
1.82
الربع الثالث 2016
8.4
369.9
1.15
الربع الرابع 2016
8.2
360.8
1.13
2017
الربع الأول 2017
8.0
584.0
1.82