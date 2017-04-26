تراجع أرباح “أوريدو” إلى 584 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “أوريدو” -كيوتل سابقا-، المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف في قطر والمالكة لحصص الأغلبية في الوطنية للاتصالات الكويتية (أريد)، إلى 584 مليون ريال (1.82ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 878.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الإيرادات (مليار ريال) 7.89 8.04 + 2 % الربح الصافي (مليون ريال) 878.6 584.0 ( 34 %) متوسط عدد الأسهم (مليون) 320.3 320.3 — ربح السهم (ريال/للسهم) 2.74 1.82 ( 34 %)

ويعود سبب انخفاض صافي ربح الفترة الحالية إلى تضمن نتائج الربع الأول 2016 أرباحاً قدرها 380 مليون ريال ناتجة عن مكاسب أسعار الصرف في إندونيسيا وميانمار.