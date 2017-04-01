تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي تصل إلى 25.5 مليار درهم

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بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي خلال العام المنصرم 2016 نحو25.5 مليار درهم (ما يعادل 7 مليار دولار تقريبا).

وبالمقارنة مع عام 2015، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي شهدت تراجعا بنحو 11 %، إذ بلغت في العام 2015 نحو 28.6 مليار درهم.

ووفق تقرير”مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر”، فإن دبي تحتل المركز السابع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي.

كما تعد دبي الثالثة عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، بعد لندن وسنغافورة.

ونجحت دبي في جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً العام الماضي، وبلغت المشروعات الاستراتيجية 60 % من إجمالي الاستثمارات الجديدة، تشكّل بمجموعها نسبة 92 % من إجمالي تدفقات الاستثمار.

وتقدم دبي تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي والمستثمرين الأجانب، كما تساعد البنيةة التحتية المتطورة فيها على جذبهم بالإضاففة لعوامل عدة أخرى.

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Tags:استثمارالاماراتدبي
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