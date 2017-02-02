تحالف سعودي إماراتي ألماني لاستثمار وتشغيل 3 مستشفيات بالرياض

وقعت مجموعة “تطوير” الشركة المطورة لمشروع “القرية الطبية” بمدينة الرياض عقداً لاستثمار وتشغيل ثلاثة مستشفيات بشراكة سعودية إماراتية ألمانية.

وقالت مجموعة ” تطوير” في بيان صحفي إنه تم توقيع العقد على هامش مشاركتها في معرض الصحة بدبي.

وبينت أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص “تطوير” على توفير خدمات طبية متكاملة ضمن مشروعها الحيوي مما يسهم في تعزيز خدمات القطاع الطبي بالمملكة العربية السعودية.

ويحتوي مشروع القرية الطبية بالرياض على أكثر من 900 سرير موزعة على 7 مستشفيات.

يذكر أن مشروع القرية الطبية بالرياض يقام بجانب مستشفى الملك خالد للعيون على طريق العروبة تقاطع طريق الملك خالد، ويضم المشروع أبراجا طبية وسكنية وفندقية ومسطحات خضراء ومسطحات مائية.