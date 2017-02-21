“تحالف رينو- نيسان” يحقق رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الكهربائية

حقق “تحالف رينو- نيسان” نمواً ملموساً خلال عام 2016 مع وصول حجم مبيعاته العالمية إلى 9,96 مليون سيارة. كما نجح التحالف بترسيخ مكانته الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات مع بيع نحو 425 ألف سيارة كهربائية منذ إطلاق سيارة “نيسان ليف” عام 2010 و”رينو زوي” خلال فترة لاحقة.

وتشتمل إحصاءات مبيعات التحالف على مبيعات شركة “ميتسوبيشي موتورز” البالغة 934,013 سيارة حول العالم. وكانت “ميتسوبيشي” قد انضمت إلى التحالف بعد استحواذ “نيسان” على حصة بنسبة 34% فيها الخريف الماضي.

وبهذه المناسبة، قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “نيسان”: “يشكل التحالف الذي يجمع شركات ’رينو‘ و’نيسان‘ و’ميتسوبيشي‘ قوةً جديدةً في قطاع السيارات العالمي. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة المبتكرة التي انطلقت قبل 18 عاماً تطوير قدراتنا التنافسية، ودفع عجلة نمونا، والمشاركة في سباق الوصول إلى ابتكار سيارة المستقبل”.

وسجل التحالف معدل مبيعات بواقع سيارة واحدة من أصل كل 9 سيارات تم بيعها حول العالم خلال العام الماضي. حيث ارتفعت مبيعات علامة “رينو” في إطار خطتها “قيادة التغيير” بنسبة 13,3% قياساً بالعام الماضي لتصل إلى 3,182,625 سيارة خلال 2016. ويعتبر ذلك استمراراً لأربعة أعوام من نمو المبيعات التي سجلت ارتفاعاً قياسياً على أساس سنوي بواقع 374 ألف سيارة.

وسجلت علامتا “رينو” و”داسيا” رقماً قياسياً هذا العام لناحية حجم المبيعات، فيما حققت مبيعات “رينو سامسونج موتورز” نمواً بنسبة 38,8%. وارتفعت الحصة السوقية والمبيعات في جميع المناطق لتتبوأ “رينو” المرتبة الثانية في القارة الأوروبية.

وسجلت “نيسان” رقماً قياسياً في مبيعاتها التي وصلت إلى 5,559,902 سيارة وشاحنة حول العالم بزيادة قدرها 2,5%. وارتفعت مبيعات الشركة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنسبتي 5,4% و8,4% على التوالي، وهو ما يمثل مستوىً قياسياً في كلتا السوقين. وباعت علامة “إنفينيتي” 230 ألف سيارة خلال عام 2016 بزيادة قدرها 7% قياساً بالعام الماضي. وخلال شهر ديسمبر لوحده، باعت “إنفينيتي” 27,200 سيارة مسجلةً نمواً بنسبة 18% مقارنةً بالعام الماضي.

من جهتها باعت “ميتسوبيشي” 934,013 سيارة حول العالم بانخفاض قدره 13%، وسجلت مبيعاتها نمواً في الولايات المتحدة وأستراليا، ولكن قابله تراجع في أسواق البرازيل وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما تأثرت مبيعاتها في اليابان بسبب اهتزاز صورتها في نظر المستهلكين بعد مشكلة استهلاك الوقود.

ومن خلال شراكتها مع “ميتسوبيشي”، تتوقع “نيسان” أن تجني مكاسب بقيمة 24 مليار ين ياباني خلال السنة المالية 2017، ونحو 60 مليار ين خلال السنة المالية 2018 وما بعدها. وستسهم هذه المكاسب بدورها في رفع حصة السهم الواحد من الأرباح بنحو 4 ين ياباني خلال السنة المالية 2017 و10 ين ياباني خلال السنة المالية 2018 – وهذا يتجاوز أي نمو للأرباح قد تحققه حصة “نيسان” الإجمالية في “ميتسوبيشي”.

ووصلت مبيعات “أفتوفاز”، التي تبيع سيارات تحت علامة “لادا”، إلى 284,807 سيارات. ويبيع تحالف “رينو- نيسان” و”أفتوفاز” نحو سيارة من أصل كل 3 سيارات يتم بيعها في روسيا.

مواصلة الريادة في قطاع السيارات الكهربائية

بلغت مبيعات تحالف “رينو- نيسان” مع “ميتسوبيشي” 424,797 سيارة كهربائية خلال عام 2016 متصدراً بذلك قطاع التنقل عديم الانبعاثات حول العالم.

وحافظت “نيسان ليف”، السيارة الكهربائية الأولى والأكثر شعبية في العالم، على مكانتها كأكثر السيارات الكهربائية مبيعاً مع بيعها 250 ألف* سيارة منذ إطلاقها خلال شهر ديسمبر 2010.

وعدا عن سيارة “ليف”، تطرح “نيسان” سيارةe-NV200 خفيفة الوزن والتي تباع بشكل رئيسي في أسواق أوروبا واليابان منذ عام 2014. وقد نجحت “رينو” ببيع أكثر من 112 ألف سيارة كهربائية حول العالم منذ عام 2011 بما فيها سيارات “زوي”، و”رينو كانجو زد إي”، و”فلوانس زد إي”، و”إس إم 3 زد إي”، و”تويزي”.

واحتلت “رينو” صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا العام الماضي مع نمو مبيعاتها بواقع 11% لتصل إلى 25,648 سيارة (باستثناء تويزي). وجاءت “زوي” في طليعة مبيعات السيارات الكهربائية بواقع 21,735 سيارة. وأعلنت “رينو برو+” مؤخراً عن إضافة سيارتين كهربائيتين جديدتين إلى مجموعتها هما “كانجو زد إي” الجديدة و”ماستر زد إي”.

وخلال عام 2016، باع تحالف “رينو- نيسان”، بما في ذلك سيارات “ميتسوبيشي آي مييف” الكهربائية، 94,265 سيارة كهربائية بزيادة قدرها 8% قياساً بعام 2015.

* بما في ذلك مبيعات “فينوسيا إي 30” في الصين. والتي تعتبر سيارة عديمة الانبعاثات لأي ملوثات للغلاف الجوي بحسب مقاييس “دورة القيادة الأوروبية الجديدة” (NEDC)

دفع عجلة الإبداع لابتكار سيارة المستقبل

نجح تحالف “رينو- نيسان” بقطع خطوات ملموسة نحو تطوير سيارات مستقبلية كهربائية ومتصلة وتعمل بتقنيات القيادة الذاتية. ويعتزم التحالف إطلاق 10 طرازات على الأقل تعمل بتقنية القيادة الذاتية بحلول عام 2020. ويجري التحالف حالياً عمليات تطوير واختبار تقنيات القيادة المتصلة والذاتية بالتعاون مع العديد من الشركاء بمن فيهم “مايكروسوفت” و”وكالة الفضاء الأمريكية” (ناسا).

وأضاف غصن: “كانت ’نيسان‘ أول شركة تطلق سيارة كهربائية بأسعار معقولة في عام 2010. وقد باتت كبريات شركات السيارات الأخرى تدرك اليوم بأن السيارات الكهربائية تشكل حلاً أكثر فعالية لعالمٍ خال من الانبعاثات. ونشارك من خلال تقنيات القيادة الذاتية والسيارات المتصلة والخدمات المميزة في السباق لابتكار سيارة المستقبل”.

قائمة أضخم 10 أسواق للتحالف

البلد إجمالي المبيعات الحصة السوقية الولايات المتحدة الأمريكية 1.660.690 9.47% الصين 1.472.588 5.48% فرنسا 738.344 30.52% اليابان 625.409 12.52% روسيا* 494.073 34.64% المكسيك 449.406 28.02% المملكة المتحدة 336.533 10.96% ألمانيا 319.739 8.89% إيطاليا 262.167 12.99% إسبانيا 247.661 18.71%

* بما فيها مبيعات “أفتوفاز”

قائمة أضخم 10 أسواق لشركة “رينو”

البلد إجمالي المبيعات الحصة السوقية فرنسا 651.778 26.9% ألمانيا 198.609 505% إيطاليا 190.610 9.4% إسبانيا 170.272 12.9% تركيا 169.236 17.2% البرازيل 149.977 7.5% المملكة المتحدة 138.642 4.5% الهند 132.235 4.0% روسيا* 117.227 8.2% كوريا الجنوبية 111.087 6.2%

* مبيعات “أفتوفاز” في روسيا 284.807 سيارة

قائمة أضخم 10 أسواق لشركة “نيسان”

البلد إجمالي المبيعات الحصة السوقية الولايات المتحدة الأمريكية 1.564.423 8.9% الصين* 1.354.552 5.0% اليابان 534.392 10.8% المكسيك 403.286 25.1% المملكة المتحدة 170.999 5.6% كندا 134.153 6.9% روسيا 93.781 6.6% فرنسا 81.454 3.4% ألمانيا 80.332 2.3% أستراليا 67.638 5.7%

* بما فيها مبيعات علامة “فينوسيا”

قائمة أضخم 10 أسواق لشركة “ميتسوبيشي”

البلد إجمالي المبيعات الحصة السوقية الولايات المتحدة الأمريكية 96.267 0.5% اليابان 85.716 1.7% الصين 82.758 0.3% أستراليا 73.360 6.2% إندونيسيا 67.397 6.3% الفلبين 59.480 15.1% تايلند 55.409 7.2% ألمانيا 39.089 1.1% الإمارات العربية المتحدة 29.958 9.2% المملكة المتحدة 26.892 0.9%

حول تحالف “رينو- نيسان“

يمثل تحالف “رينو – نيسان” شراكة استراتيجية بين شركة “رينو” التي تتخذ من فرنسا مقراً لها؛ وبين شركتي “نيسان” و”ميتسوبيشي” اليابانيتين. ويبيع التحالف ما يزيد على سيارة واحدة من أصل كل 9 سيارات يتم بيعها حول العالم، حيث وصلت مبيعاته إلى 9,96 مليون سيارة في نحو 200 بلد حول العالم خلال عام 2016. ويعمل التحالف أيضاً بموجب عقود استراتيجية مع عدد من الصانعين العالميين مثل “دايملر” (ألمانيا)، و”دونغفينغ” (الصين). كما يمتلك التحالف غالبية أسهم المشروع المشترك الذي يمتلك العلامة الروسية الرائدة لصناعة السيارات “أوتوفاز”. ويتبوأ التحالف صدارة قطاع السيارات عديمة الانبعاثات، وهو يعمل على تطوير أحدث التقنيات مع التخطيط لتوفير تقنيات القيادة الذاتية ومزايا الاتصال في السيارات بأسعار معقولة.