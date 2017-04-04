تثبيت تصنيف “بنك أبوظبي الوطني” عند AA- و Aa3 بعد الاندماج

ثبتت كل من وكالات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” تصنيف بنك أبوظبي الوطني الائتماني عند AA-، أما “موديز” فمنحت البنك تصنيف Aa3، وذلك بعد انتهاء عملية اندماج بنك الخليج الأول مع بنك أبوظبي الوطني.

وأوضح البنك في بيان له على سوق أبوظبي اليوم، أن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” غيرت تصنيف البنك من نظرة مستقبلية سلبية إلى نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أنه تم سحب كافة التصنيفات الائتمانية لبنك الخليج الأول عقب اتمام عملية الاندماج.

وسُمي البنك الجديد بـ “بنك أبوظبي الأول”، وبدأ التداول على أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ الأحد 2 أبريل الجاري.

وكان البنك الجديد قد كشف عن فريق إدارته العليا الجديد وتوجهاته الاستراتيجية، ويبلغ رأسماله 10897.55 مليون درهم (سهم)، حيث تمت إجراء معادلة تبادل أسهم لدمج البنكين، من خلال تخصيص 1.254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج، مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول.