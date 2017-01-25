تتوقعات بتراجع الوفرة العالمية من الألومنيوم خلال 2017

تتوقع شركة “ألكوا” تراجع الوفرة العالمية من الألومنيوم خلال العام الجاري تزامناً مع ارتفاع الطلب في الصين.

وقالت “ألكوا” في تقريرها الأول عن نتائج الأعمال الفصيلة عقب الانفصال عن الشركة الأم “أركونيك” العام الماضي، إنها سجلت خسائر خلال الربع الأخير بلغت 125 مليون دولار بفعل تكاليف إغلاق المناجم في أمريكا الجنوبية.

وارتفعت مبيعات الشركة من الألومنيوم خلال الربع الرابع بنسبة 4% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2015 وبنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث.

وأشارت “ألكوا” إلى أن ارتفاع أسعار المدخلات والطاقة هدأت عمليات الإنتاج الزائدة وغير المربحة في الصين، وأظهرت بيانات لشركة “Bradford” للأبحاث انخفاض صادرات الصين من سبائك ومنتجات الألومنيوم 4% خلال العام الماضي.

وتتوقع “ألكوا” نمو الطلب العالمي على الألومنيوم الخام بنسبة 4% خلال عام 2017 مع زيادة الطلب الصيني بنسبة 6%.