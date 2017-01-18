”تبريد” تستحوذ على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة ”إنترناشيونال كابيتال تريدنج”

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ”تبريد” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي عن استحواذها على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة ”إنترناشيونال كابيتال تريدنج ”آي سي تي”.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن عملية الاستحواذ قد تمت من خلال الحصول على قرض تمويل مشروع من ”بنك الخليج الأول” بقيمة 85 مليون درهم لمدة 15 سنة.

وأشارت أنها باستحواذها على محطة التبريد يصبح عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضيف أكثر من 11.5 ألف طن تبريد إلى توصيلاتها الحالية.

وأوضحت الشركة أن المحطة ستوفر خدمات التبريد لأبراج ”نيشن تاورز” الواقع على كورنيش أبوظبي، والخاصة بشركة ”آي سي تي”، وتضم هذه الأبراج ”نيشن غاليريا” و”نيشن ريفيرا” وفندق سانت ريجيس أبوظبي، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية.

وأضافت ”تبريد” أنها قامت بتأسيس شركة برايم لتبريد المناطق ”برايم” بالشراكة مع شركة ”آي سي تي” بغرض الاستحواذ على المحطة، وتمتلك ”تبريد” حصة نسبتها 75% في شركة ”برايم” في حين ستكون نسبة ”آي سي تي” 25 %.