تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي الأوروبي

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الخميس، قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي لقراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يمدد البنك برنامجه لشراء السندات حتى مارس/ آذار القادم والإعلان عن خطط للتوسع في شراء السندات كجزء من المجهودات المبذولة لدفع الاقتصاد في منطقة اليورو.

وفي مستهل التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.05% إلى 350 نقطة، في تمام الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 6871 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك الفرنسي بنسبة 0.05% إلى 4559 نقطة، فيما انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.05% إلى 10749 نقطة.

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