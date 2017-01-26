تباين المؤشرات الكويتية في نهاية تعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية آخر تعاملات الأسبوع على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع للجلسة السابعة عشر على التوالي بـ 33 نقطة عند 6852 نقطة، وسط تداولات إجمالاً 61.69 مليون د.ك.

بينما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 5 نقاط مغلقاً عند 988 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بأقل من نقطة مغلقاً عند 428 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “أريد” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 1240 فلساً، وسهم “فيفا” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 920 فلساً، وسهم “جي اف اتش” بـ 4 فلوس مغلقاً عند 204 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 900 فلساً، وسهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 485 فلساً، وسهم “بنك بوبيان” مغلقاً عند 415 فلساً (- 5).

بينما استقرت أسهم “ميزان” و”وطني” و”أجيليتي” و”بيتك” و”صناعات” عند 1000 فلساً، و740 فلساً، و710 فلساً، و610 فلساً، و160 فلساً، على التوالي.