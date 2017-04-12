تباين المؤشرات الكويتية في نهاية التعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 12 نقطة عند مستوى 7042 نقطة، وسط ارتفاع في قيم التداولات حيث بلغت إجمالاً 26.63 مليون د.ك.

في المقابل تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 6 نقاط مغلقاً عند 953 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 420 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم واصل سهم “هيومن سوفت” مستوياته القياسية وأغلق مرتفعاً بـ 100 فلساً عند 3320 فلساً، تبعه سهم “أريد” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 1180 فلساً، وسهم “زين” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 475 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “مشاريع الكويت” بـ 20 فلوس مغلقاً عند 435 فلساً، يليه سهما “وطني” و”بيتك” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 690 فلساً، و540 فلساً، على الترتيب، ومن ثم سهم “بنك وربة” بـ 5 فلوس ليغلق عند 260 فلساً.

بينما استقرت أسهم “ميزان” و”فيفا” و”أجيليتي” و”صناعات” عند 1000 فلساً، و910 فلساً، و650 فلساً، و128 فلساً.