تباين المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات الأسبوع

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استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع طفيف بـ 6 نقاط عند مستوى 6819 نقطة، وسط تداولات بلغت إجمالاً 15.79 مليون د.ك.

في المقابل تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 8 نقاط مغلقاً عند 915 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بـ 3 نقاط مغلقاً عند 406 نقاط .

وعلى صعيد الأسهم تصدر سهم “نابيسكو” الأسهم المرتفعة بـ 100 فلساً مغلقاً عند 1420، يليه سهم “فيفا” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 860 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “أريد” بـ 60 فلساً، مغلقاً عند 1160 فلساً، تبعه سهما “أجيليتي” و”أغذية” بـ 20 فلساً عند 610 فلساً، و2400 فلساً، وسهم “بيتك” بـ 15 فلساً ليغلق عند 495 فلساً، وسهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 810 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بـ 4 فلوس ليغلق عند 116 فلساً.

بينما استقرت أسهم “ميزان” و”وطني” و”زين” عند 990 فلساً، و680 فلساً، و450 فلساً، على الترتيب.

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Tags:أٍسواقالمؤشرات الكويتيةتداول
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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