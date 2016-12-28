تباين “المؤشرات الكويتية” في ختام التعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية آخر تعاملات اليوم على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 8 نقاط عند 5753 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 21.7 مليون د.ك.

وفي المقابل انخفض مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 7 نقاط مغلقاً عند 886 نقطة، تلاه المؤشر الوزني بنقطة واحدة ليغلق عند 379 نقطة.

ارتفع سهم “أريد” بـ 40 فلسا مغلقا عند 1160 فلسا، تبعه سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقا عند 850 فلسا، ومن ثم سهم “جي اف اتش” بـ 4 فلسات مغلقا عند 168 فلسا.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم “أجيليتي” بـ 10 فلوس مغلقا عند 620 فلسا، وسهم “وطني” بـ 10 فلوس مغلقا عند 650 فلسا، وسهم “بيتك” بـ 10 فلوس مغلقا عند 540 فلسا، بينما استقرت أسهم كل من “بنك بوبيان” و”بوبيان للبتروكيماويات” و”صناعات” عند 395 فلسا، 500 فلس، و122 فلسا على التوالي.