تباين “المؤشرات الكويتية” في آخر الأسبوع

أنهت المؤشرات الكويتية آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع طفيف بـ 4 نقاط عند 5676 نقطة، وسط تداولات بلغت إجمالاً 14.52 مليون د.ك.

بينما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطتين مغلقاً عند 882 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة ليغلق عند 377 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم “ميزان” و”فيفا” و”المباني” بـ 10 فلوس عند 930 فلساً، و920 فلساً، و840 فلساً، على الترتيب، تبعها سهم “بنك بوبيان” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 400 فلس.

في المقابل تراجع سهم “أريد” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 1120 فلساً، وسهم “بيتك” مغلقاً عند 530 فلساً (- 10)، ويليه سهم “زين” بـ 5 فلوس عند 415 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أغذية” و”وطني” و”أجيليتي” و”صناعات” عند 2600 فلس، و640 فلساً، و630 فلساً، و122 فلساً، على التوالي.