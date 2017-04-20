تباين المؤشرات الأوروبية في بداية التداولات

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع تركيز المستثمرين على المتغيرات السياسية وخاصة الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بأقل من نقطة واحدة إلى 377 نقطة، في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بمقدار أربع نقاط إلى 7118 نقطة، فيما تقدم المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.10% إلى 5009 نقاط، فيما هبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 11990 نقطة.

وفي إشارة على عودة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” إن واشنطن تنظر في طرق جديدة للضغط على بيونغ يانغ.

وفي أخبار الشركات قالت “يونيليفر” اليوم إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 6.1% إلى 13.3 مليار يورو (14.3 مليار دولار) خلال الربع الأول، من 12.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويجتمع اليوم وزراء مالية مجموعة العشرين إلى جانب محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة اليوم، حيث من المقرر أن تنطلق اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدولي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ستصدر اليوم بيانات حول ثقة المستهلك في منطقة اليورو، فيما ستكون الأسواق على موعد مع حديث لرئيس بنك إنجلترا.