تباين الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار “الاحتياطي الفيدرالي”

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 341 نقطة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 4382 نقطة، وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.05% إلى 6811 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 10399 نقطة.

وأثناء التداولات، انخفض سهم شركة ” regus” بنسبة 6.4% إلى 271.3 جنيه إسترليني، وانخفض سهم شركة ” ig group” للخدمات المالية بنسبة 5.5% إلى 875.5 جنيه إسترليني.

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