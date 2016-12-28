تباين “الأسهم الأوروبية”عند الاغلاق

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء مدعومة بقطاع التعدين تزامناً مع استمرار المخاوف حول مستقبل البنك الإيطالي المتعثر “مونتي دي باشي”.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة إلى 361.5 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 38 نقطة) إلى 7106 نقاط، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 2.7 نقطة) إلى 11475 نقطة، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 0.2 نقطة) إلى 4848 نقطة.

في غضون ذلك، تتجه أنظار المستثمرين ناحية روما، بعد أن صرح البنك المركزي الأوروبي أول من أمس الاثنين بأن بنك “مونتي دي باشي” الإيطالي يحتاج إلى سد فجوة رأسمالية قدرها 8.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار)، وهي أعلى من تلك التي قدرها البنك في وقت سابق عند خمسة مليارات يورو.