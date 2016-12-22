تباين أداء “المؤشرات الأوروبية” في ختام التداولات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التداولات الخميس وسط مخاوف بشأن مدى ضعف النظام المصرفي الإيطالي، وكذلك ضعف حجم التعاملات مع استعداد المستثمرين لعطلات الأعياد.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.2% أو 0.7 نقطة إلى 359.8 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (22 نقطة) إلى 7063 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي هامشياً بنسبة 0.02% أو (0.8 نقطة) إلى 4834 نقطة، في حين انخفض مؤشر “داكس” الألماني (12.5 نقطة) إلى 11456 نقطة.

وانخفضت أسهم القطاع المصرفي بشكل طفيف خلال جلسة اليوم في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الايطالية للتدخل من أجل إنقاذ بنوكها المتعثرة مع حزمة من المساعدات يبلغ إجماليها 20 مليار يورو.

يأتي ذلك بعد إعلان “مونتي دي باشي” ثالث أكبر البنوك الإيطالية في وقت متأخر من أمس الاربعاء عن تمكنه من الحصول على ملياري يورو فقط من خطة إعادة الرسملة الخاصة به والتي تبلغ تكلفتها 5 مليارات يورو (5.2 مليار دولار)، ليتراجع سهم البنك في ختام التداولات اليوم بنسبة 7.5%.