تباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية عقب تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” حول وضع الاقتصاد الأمريكي وآفاق رفع الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 101.26 نقطة، في تمام الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ومع ذلك، تراجعت العملة الأمريكية مقابل الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2278 دولار، فيما انخفضت مقابل اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0641 دولار، لكنها ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 114.75 ين.

وقالت “يلين” في كلمة لها الأربعاء: إن الاقتصاد الأمريكي اقترب من أهداف البنك المركزي وأصبح قوياً بما يكفي لزيادة أسعار الفائدة، مؤكدة أنها ستتابع السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة عن كثب وستضعها في عين الاعتبار.

لكنها أضافت أيضاً أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خلال آخر اجتماع لهم رفع معدل الفائدة بوتيرة سنوية بطيئة حتى نهاية عام 2019.