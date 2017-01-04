تباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية لكن مؤشره ظل قرب أعلى مستوياته في 14 عاما قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- عند 103.22 نقطة، في تمام الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، قرب أعلى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2002.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.30% إلى 118.09 ين، لكنه تراجع أمام الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.2270 دولار، فيما استقر أمام اليورو عند 1.0407 دولار.

ويصدر في وقت لاحق اليوم، محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي والذي شهد رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% و0.75%.

وعززت العملة الأمريكية مكاسبها بالأمس عقب صدور بيانات من معهد إدارة التوريدات أظهرت ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي الأمريكي إلى 54.7 نقطة خلال الشهر الماضي وهو رابع ارتفاع له على التوالي وأعلى مستوى له في عامين.