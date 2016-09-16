تباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية

تباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات اقتصادية أمس في الولايات المتحدة قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وكشفت البيانات الحكومية في الولايات المتحدة الخميس، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة بمقدار ألف شخص إلى 260 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر/ أيلول، بينما أظهرت بيانات أخرى تراجع مبيعات التجزئة خلال شهر أغسطس/ آب بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاضها بنسبة 0.1%.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا له على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة عقب انتهاء الاجتماع في اليوم الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 95.37 نقطة في تمام الساعة 12:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3203 دولار، كما ارتفعت أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1233 دولار، وتراجعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 102.02 ين.

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