تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام التداولات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء، وسط استمرار قلق الأسواق حول تقلبات الوضع الجيوسياسي في أكثر من منطقة حول العالم، وتحديداً في شبه الجزيرة الكورية.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.19% أو 0.72 نقطة إلى 381.9 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 15 نقطة) إلى 12154 نقطة، في حين استقر مؤشر “كاك” الفرنسي عند 5101 نقطة، بينما انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 16 نقطة) إلى 7349 نقطة.

وفي أول زيارة رسمية له إلى العاصمة الروسية، يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف” في موسكو، لإجراء محادثات بشأن الملف السوري، والتطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.