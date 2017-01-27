تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9%

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2016، وهو ما يعكس العقبات التي تواجهها إدارة “ترامب” من أجل تسريع وتيرة نمو اقتصاد البلاد.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 1.9% خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الثاني مقارنة بالنمو في الربع الثالث بنسبة 3.5%.

وعن العام 2016 بأكمله، سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.9%، وذلك انخفاضاً من 2.6% خلال عام 2015.

يذكر أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي لم يصل إلى 3% منذ العام 2005، حيث سجل توسعاً في ذلك العام بلغ 3.3%.

وارتفع إنفاق المستهلكين – الداعم الرئيسي للاقتصاد الأمريكي – بنسبة 2.5% في الربع الأخير من عام 2016، كما تراجعت الصادرات بنسبة 4.3% بينما قفزت الواردات بنسبة 8.3%، وهو أكبر ارتفاع فصلي في عامين.

وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي – الذي يقيس معدل التضخم – إلى 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2012.