تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في البحرين خلال نوفمبر

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أصدر مصرف البحرين المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والبيانات المصرفية:

الإقراض المصرفي في البحرين

المعروض النقدي

نوفمبر 2016

أكتوبر 2016

نوفمبر 2015

التغير السنوي (ن1)

2.6 %

3.7 %

7.2 %

التغير السنوي (ن2)

3.2 %

2.4 %

1.6 %

التغير السنوي (ن2 – ن1)

3.6 %

1.8 %

-1.0 %

إقراض القطاع الخاص

2.5 %

2.8 %

6.6 %

الأصول الأجنبية للبنك المركزي )المليار دينار(

0.879

1.076

1.222

التغير السنوي

-28.1 %

-7.4 %

-45.5 %

ملحوظة: تم تعديل صافي الأصول الأجنبية السابقة.

النسب المئوية حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

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Tags:اقتراضالبحرينبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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