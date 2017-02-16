تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في البحرين خلال نوفمبر

أصدر مصرف البحرين المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والبيانات المصرفية:
الإقراض المصرفي في البحرين
المعروض النقدي
نوفمبر 2016
أكتوبر 2016
نوفمبر 2015
التغير السنوي (ن1)
2.6 %
3.7 %
7.2 %
التغير السنوي (ن2)
3.2 %
2.4 %
1.6 %
التغير السنوي (ن2 – ن1)
3.6 %
1.8 %
-1.0 %
إقراض القطاع الخاص
2.5 %
2.8 %
6.6 %
الأصول الأجنبية للبنك المركزي )المليار دينار(
0.879
1.076
1.222
التغير السنوي
-28.1 %
-7.4 %
-45.5 %
ملحوظة: تم تعديل صافي الأصول الأجنبية السابقة.
النسب المئوية حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.