تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال أغسطس

شهد التضخم في أسعار المستهلكين في الصين تباطؤًا خلال أغسطس/آب للشهر الرابع على التوالي، مع تراجع أسعار العديد من الأغذية، مما يمنح السلطات المزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية من أجل تعزيز النمو.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاعه 1.3% خلال أغسطس/آب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعدما زاد 1.8% في يوليو/تموز.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في أغسطس/آب، بعدما نما 0.2% في يوليو/تموز.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين الصيني 0.8% في أغسطس/آب على أساس سنوي، بالمقارنة مع تراجعه 1.7% في يوليو/تموز، وهو ما توافق مع التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه 0.9%.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% في أغسطس/آب مقارنة بشهر مضى، بعدما نما في يوليو/تموز بنفس النسبة.

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