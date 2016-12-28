“تاكسي دبي” تطلق تطبيقاً ذكياً لخدمة المركبات المعطلة

قال يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إن المؤسسة ستطلق تطبيقاً ذكياً لخدمة المركبات المعطلة على الطريق العام، وذلك خلال العام المقبل.

وأوضحأن التطبيق الجديد يقدم المساعدة من خلال عدة خدمات منها سحب المركبة، وتوفير 10 ليترات من الوقود في حال نفاده، إضافة إلى تصليح إطارات المركبة، وتصليح الأعطال الميكانيكية البسيطة كنفاد البطارية وفتح أبواب السيارة المغلقة، ونقل المركبة إلى الورش الفنية.

وأضاف أن الهدف من التطبيق الذكي هو مساعدة سائقي المركبات في حال تعطل المركبة، والتدخل السريع عند اللزوم لتخفيف الازدحامات المرورية، لافتاً إلى أن النظام يعمل عن طريق التطبيق الإلكتروني التابع للمؤسسة من خلال إرسال إحداثيات بموقع المركبة المتعطلة إلى أقرب مركبة قطر موجودة في الموقع.