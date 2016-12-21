تابعة لـ “دبي للاستثمار” تفتتح مصنع لأجهزة الإنارة الداخلية بتقنية “إل إي دي”

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أعلنت شركة “لايتك للصناعة” التابعة لـ “دبي للاستثمار” عن افتتاحها أول وحدة تصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج مصابيح الإنارة الداخلية بتقنية “إل إي دي”.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الوحدة الجديدة في مصنعها بالمنطقة الصناعية برأس الخور بدبي ستصنع ما يقارب 400 ألف مصباح في العام القادم، كما تعتزم زيادة الإنتاج إلى 600 ألف مصباح بحلول عام 2019.

وبينت الشركة أن مصابيح ”إل إي دي” توفر الطاقة الكهربائية بنسبة 85 ٪ كما تصل مدة حياتها إلى 60 ألف ساعة عمل مقارنة بالتقليدية، لافتة أنها تصمم باستخدام شرائح من موردين دوليين مثل ”فيليبس” و”نيتشا” و”سيول”.

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Tags:افتتاحدبي للاستثمارمصنع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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