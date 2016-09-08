تابعة لـ”دبي للاستثمار” توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع “أملاك للتمويل”

أعلنت شركة “أملاك للتمويل” التابعة لشركة “دبي للاستثمار” عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع شركة “جرين كوميونيتي” مشروع الشركة العقارية للاستثمار.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “سوق دبي المالي” أنها ستوفر بموجب الاتفاقية تمويلا لغاية 50% من قيمة العقار لمدة تصل الى 25 عاما للعملاء في المرحلة الثالثة من مشروع “جرين كوميونيتي ويست” في “مجمع دبي للاستثمار”.

وأشارت الى أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبينت أن المشروع الذي يتألف من 210 وحدة تاون هاوس و16 شقة دوبلكس، يتم تطويره من قبل الشركة العقارية للاستثمار التي تعد مشروعا مشتركا بين “دبي للاستثمار و “الاتحاد العقارية”.

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