تابعة لـ”دبي للاستثمار” تفوز بعقود قيمتها 11 مليون درهم

أعلنت شركة “لابتك” المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب أثاث المختبرات، التابعة لشركة “مشاريع” إحدى شركات “دبي للاستثمار” عن فوزها بمشروعات بلغت قيمتها 11 مليون درهم في دولة الإمارات وأريتريا.

وأوضحت الشركة أن المشروعات الجديدة تشمل عقداً بقيمة 6.6 مليون درهم لتركيب أبواب مقاومة للحريق لبرج “أنواء باي أمنيات” في مدينة دبي الملاحية، وعقداً بقيمة 1.3 مليون درهم لفندق من فئة ثلاثة نجوم في منطقة الجداف بدبي، إضافة إلى عقد قيمته 1.04 مليون درهم في مصفاة الطويلة للألومينا.

وأضافت الشركة أنها وقعت خطاب نوايا للحصول على عقد بـ 2.88 مليون درهم في أريتريا.