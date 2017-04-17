تابعة لـ”جي إف إتش” تستحوذ على مركز للبیانات في أمريكا

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المدرجة أسهمها في بورصات دبي والكويت والبحرين، عن توقيع شركتها التابعة “جي إف إتش كابیتال” اتفاقية للاستحواذ على مركز للبیانات بولایة فرجینیا الأمریكیة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مركز البیانات تتجاوز قیمته السوقیة 100 ملیون دولار، مبينة أن شركة “جي إف إتش كابیتال” تعتزم عرضه للمستثمرین للاكتتاب الخاص.

وأشارت إلى أن ھذا الاستثمار سیتم في إطار شراكة مع أحد أكبر مشغلي مراكز البیانات في أمريكا، وهي شركة “ذي كوربوریت أوفیس بروبرتیز تراس” ( (COPT، مبينة أن شركة (COPT) التي تختص بالاستثمار في الأصول العقاریة، قامت بالاستثمار بنسبة 20 % من الاستحواذ.

وأضافت الشركة في بيانها أنه من المتوقع أن یحقق للمستثمرین توزیعات نقدیة نصف سنویة بمتوسط معدل سنوي بنسبة 5.9 %على مدى فترة الاستثمار ومعدل عائد داخلي بنسبة 12.%، وأن يكون لھذه العملیة تأثیر إیجابي على البیانات المالیة للمجموعة للربع الثاني 2017.

وذكرت أن هذا الاستحواذ سيتيح لمستثمريها الفرصة للاستفادة من دینامیكیات السوق العقاري بالولایات المتحدة الأمریكیة، موضحة أنه يتكون من منشأتین لمراكز البیانات المزودة بأحدث التجھیزات العصریة، وتقع في منطقة الأعمال ذات التقنیة العالیة بولایة فرجینیا الأمریكیة.