تابعة لـ”إعمار”: الاستثمارات في ميناء الملك عبد الله ستتجاوز 10 مليارات ريال

قال العضو المنتدب لشركة “تطوير الموانئ” المهندس عبد الله بن محمد حميد الدين، إن مجموعة الاستثمارات الكلية في ميناء الملك عبد الله بنهاية العام 2017 ستتجاوز 10 مليارات ريال.

وأوضح أن ميناء الملك عبد الله سيلجأ الى التمويل من البنوك مستقبلا لإضافة توسعات جديدة، مضيفا أن الميناء يتوقع زيادة عوائده خلال الفترة القادمة في ظل زيادة الطلب والحركة الاقتصادية في السعودية.

وأضاف أن نتائج الميناء كانت ممتازة خلال الـ 3 سنوات الماضية، متوقعا أن يصل حجم المناولة في الميناء خلال العام الجاري الى 1.6 مليون حاوية.

وأشار حميد الدين، الى أن الشركة حصلت على فترة سماح مدتها 3 سنوات في إطار عقد تمويل المرابحة الذي وقعته مؤخرا مع “البنك العربي الوطني” و”بنك ساب”، مشيرا الى أن طبيعة مشاريع البنية التحتية تتطلب فترة زمنية طويلة.

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