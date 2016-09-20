تأجيل المرحلة الأخيرة من “ثكنات تشيلسي” اضخم الاستثمارات القطرية فى لندن

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من مشروع “ثكنات تشيلسي” الذي تقوم بتنفيذه شركة الديار القطرية العقارية في العاصمة البريطانية لندن، أنه سيتم تأجيل إطلاق المرحلة السادسة والأخيرة من المشروع عدة أشهر من الآن أي حتى نهاية العام الجاري، وذلك عند الانتهاء من مراحل الاعداد لها.

ونقلا عن المصادر ذكرت الصحيفة البريطانية أن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع “ثكنات تشيلسي” اضخم الاستثمارات العقارية القطرية في لندن، مرتبط بضروة استشراف احتياجات السوق البريطاني ومراجعة العروض السكنية المقدمة في الفترة الأخيرة، مضيفا أن المشروع قد مر بالعديد من الازمات التي ادت إلى حدوث تأخير لحين خروجه إلى النور هذا العام، منذ 2007 تاريخ شرائه من وزارة الدفاع البريطانية لصالح شركة الديار القطرية العقارية.

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