“بي إم دبليو” و”إنتل” و”موبايل آي” تختبر 40 سيارة ذاتية القيادة

أوضح بيان مشترك صادر عن “بي إم دبليو” و”إنتل” و”موبايل آي” أن الشركات الثلاث سوف تتحالف لاختبار أسطول قوامه أربعون سيارة ذاتية القيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت “بي إم دبليو” الألمانية قد أعلنت عن شراكة مع “موبايل آي” و”إنتل” التكنولوجيتين في يوليو/تموز الماضي بهدف تطوير سيارات ذاتية القيادة وطرحها على الطرق بحلول عام 2021.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سياراتها من الفئة السابعة سوف تزود بأحدث التقنيات من “إنتل” و”موبايل آي”، وسوف تكون جاهزة لاختبار حول العالم بدايةً من الولايات المتحدة وأوروبا.