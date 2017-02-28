“بي إتش بي بيلتون” تتوقع توازن سوق النفط خلال 2017

قال نائب رئيس تسويق البترول لدى شركة “بي إتش بي بيلتون” إن سوق النفط تتوازن والطلب على المواد السائلة – التي تشمل النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي والوقود الحيوي – يجب أن يبدأ في تجاوز العرض في وقت لاحق هذا العام.

وذكر السيد “ميشيل يحوم” في تصريحات على موقع الشركة، أن اتفاق الدول المنتجة للنفط مع “أوبك” الذي أبرم العام الماضي لخفض الإنتاج، قد أدى إلى تسريع عملية إعادة التوازن.

وترغب شركة التعدين الأولى في العالم في زيادة استثماراتها في أسواق النفط العالمية بعد التوسع الهائل في عمليات تعدين خام الحديد في السنوات الأخيرة.

وتتوقع الشركة أن الطلب العالمي على المواد السائلة سيرتفع بحوالي 1% سنويًا خلال العقد المقبل، مع تضخم أعداد السكان وزيادة مستويات المعيشة، وتزايد أعداد ملاك السيارات في الدول النامية.