“بيه. أف. يو” تعرض مجموعة جديدة من ماسحات “فوجيتسو” الضوئية

تعرض “بيه. أف. يو”، إحدى الشركات التابعة لـ “فوجيتسو”، مجموعتها من حلول تصوير الوثائق “فوجيتسو”، وهي أحدث مجموعة من ماسحات “فوجيتسو” المخصصة للوثائق خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المعلومات “سيبت 2017” (CeBIT 2017). وستعرض الشركة هذه المنتجات الجديدة في منصة شركة “فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز” رقم (A38) في القاعة 4.

وتتمثل الميزة الرئيسية في هذه المجموعة، التي تعد أحدث إضافة إلى سلسلة الماسحات الضوئية المخصصة للوثائق، في تسهيلها لعملية التحول الرقمي للعملاء. كما تتميز هذه الماسحات الضوئية متعددة الاستخدام بدورات عمل يومية مثيرة للإعجاب وهي مصممة لتحسين كفاءة العمل لدى جميع العملاء، بما في ذلك القطاع العام والخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مزودي خدمات نظم تعهيد سير العمل (BPO) ومكاتب خدمات المسح الضوئي. وسيتم عرض هذه الطرازات الجديدة في سيناريو سوق متخصص حقيقي يتم خلاله إظهار قدرة المستخدمين على تبسيط سير العمل وتخفيض تكاليف التصوير من خلال استخدام هذه الماسحات.

وستقوم شركة “بيه. أف. يو” خلال معرض “سيبت 2017” أيضاً بعرض “سكان سناب كلاود”، وهي خدمة مجانية تتيح إرسال البيانات الممسوحة إلى التطبيقات السحابية دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية. ويتم تقديم خدمة “سكان سناب كلاود” مع الطرازان “سكان سناب آي. إكس100″ و”سكان سناي آي. إكس500” من مجموعة منتجات “سكان سناب” المعدّة للاستخدام الشخصي ضمن بيئة احترافية.