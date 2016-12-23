“بيل جيتس” كما لم تعرفه من قبل

يعرف معظم الناس عن “بيل جيتس” أنه أغنى رجل في العالم والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وأيضا أحد أكبر الأثرياء المهتمين بالأعمال الخيرية عبر مؤسسته “بيل ومليندا جيتس”.
لكن توجد الكثير من الحقائق عن حياته وشخصيتة مجهولة للكثيرين يرصدها هذا الجدول:
معلومات لافتة عن بيل جيتس
المعلومة
التوضيح
1- في المدرسة الإعدادية
كتب بيل جيتس وهو في سن المراهقة بمدرسة “ليكسايد” الإعدادية أول برنامج كمبيوترعلى جهاز لجنرال إلكتريك. كان البرنامج نسخة من لعبة “تيك تاك تو” الذي يتيح للمستخدم خوض لعبة ضد الجهاز.
2- الأكواد
بمجرد اكتشافها قدراته في علم “الأكواد” أتاحت المدرسة لجيتس فرصة كتابة برنامج كمبيوتر للمدرسة يخص الجداول الدراسية، وقد غير جيتس الكود خفية حتى يحضر دروسه مع عدد “غير متناسب” من الطالبات.
3- موسوعة كتاب العالم
خلال سنوات المراهقة قرأ جيتس كل سلسلة “موسوعة كتاب العالم” من بدايتها وحتى نهايتها.
4- اختبارات سات
سجل جيتس 1590 من 1600 في اختبارات سات SAT المستخدمة على نطاق واسع في الالتحاق بالكليات داخل الولايات المتحدة.
5- التعليم الجامعي
مثل كثير غيره من رواد التكنولوجيا الناجحين لم يكمل جيتس تعليمه الجامعي وترك جامعة هارفارد في عام 1975 حتى يكرس حياته بالكامل من أجل “مايكروسوفت”.
6- قيادة من دون رخصة
بعد عامين من خروجه من هارفارد ألقي القبض على جيتس في ولاية نيومكسيكو لقيادته دون رخصة قيادة واجتيازه علامة توقف حمراء.
7- لوحات أرقام سيارات العاملين
في مايكروسوفت اعتاد جيتس حفظ أرقام لوحات سيارات الموظفين عن ظهر قلب لمتابعتهم في القدوم والمغادرة. وقال جيتس عن هذه المسألة “في النهاية اضطررت إلى تخفيف الأمر مع نمو الشركة إلى حجم معقول”.
8- جيتس وسيارات بورشه
عند الحديث عن السيارات يملك جيتس كل تشكيلة سيارات بورشه. أبرز ما يملك منها السيارة الرياضية بورشه 959 التي اشتراها قبل 13 عاما من حصولها على موافقة إدارة النقل في الولايات المتحدة.
9- السفر على الدرجة الاقتصادية
اعتاد جيتس على السفر في الدرجة الاقتصادية بالطائرات والآن يسافر بطائرته الخاصة التي يمتلكها منذ عام 1997 التي يصفها بأنها “الترف الكبير”.
10- كودكس ليستر
بخلاف طائرته من أوجه الترف الأخرى في حياة جيتس “كودكس ليستر” وهي تشكيلة من الكتابات التي تخص ليوناردو دافينشي حصل عليها في مزاد عام 1994 مقابل 30.8 مليون دولار.
11- لكل واحد من أولاده عشرة ملايين في التركة
رغم ثروته الضخمة يقول جيتس إن كل واحد من أولاده سيرث عشرة ملايين دولار فقط وهو جزء صغير من ثروته البالغ قيمتها 81.1 مليار دولار إذ يقول “ترك كميات ضخمة من المال للأطفال ليس معروفا لهم”.
12- مشروع برسونال إيجنتPersonal Agent
رغم أنه يقضي معظم وقته في مؤسسته (بيل ومليندا جيتس) إلا إنه يقول إنه لا يزال يعمل مع مايكروسوفت في مشروع “برسونال إيجنت”.
13- الذكاء الاصطناعي
يقول جيتس إنه لو لم تنجح مايكروسوفت لكان اتجه على الأرجح إلى العمل كباحث في الآلات الذكية أو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي.
14- التقنيات المعلوماتية
رغم اهتمامه بالذكاء الاصطناعي يقول جيتس إنه “في المعسكر” المتهم بأعلى الدرجات الممكنة في التقنية المعلوماتية مشيرا إلى أن هذا المعسكر يشمل “زعماء بارزين في العلوم والتكنولوجيا ومنهم ستيفن هوكينج وإيلون ماسك”.
15- خمسون كتابا في العام
يقول جيتس إنه يقرأ 50 كتابا في العام ويقول: “القراءة لا تزال الوسيلة الوحيدة التي أتعلم منها أشياء جديدة وأختبر فهمي”.
16- لا يعرف أي لغة أجنبية
لم يتعلم جيتس أي لغة أجنبية. ويقول إن ذلك أكبر شيء أسف له في حياته حتى الآن.