“بيل جيتس” كما لم تعرفه من قبل

كتب بيل جيتس وهو في سن المراهقة بمدرسة “ليكسايد” الإعدادية أول برنامج كمبيوترعلى جهاز لجنرال إلكتريك. كان البرنامج نسخة من لعبة “تيك تاك تو” الذي يتيح للمستخدم خوض لعبة ضد الجهاز.

بمجرد اكتشافها قدراته في علم “الأكواد” أتاحت المدرسة لجيتس فرصة كتابة برنامج كمبيوتر للمدرسة يخص الجداول الدراسية، وقد غير جيتس الكود خفية حتى يحضر دروسه مع عدد “غير متناسب” من الطالبات.

خلال سنوات المراهقة قرأ جيتس كل سلسلة “موسوعة كتاب العالم” من بدايتها وحتى نهايتها.

سجل جيتس 1590 من 1600 في اختبارات سات SAT المستخدمة على نطاق واسع في الالتحاق بالكليات داخل الولايات المتحدة.

مثل كثير غيره من رواد التكنولوجيا الناجحين لم يكمل جيتس تعليمه الجامعي وترك جامعة هارفارد في عام 1975 حتى يكرس حياته بالكامل من أجل “مايكروسوفت”.

بعد عامين من خروجه من هارفارد ألقي القبض على جيتس في ولاية نيومكسيكو لقيادته دون رخصة قيادة واجتيازه علامة توقف حمراء.

في مايكروسوفت اعتاد جيتس حفظ أرقام لوحات سيارات الموظفين عن ظهر قلب لمتابعتهم في القدوم والمغادرة. وقال جيتس عن هذه المسألة “في النهاية اضطررت إلى تخفيف الأمر مع نمو الشركة إلى حجم معقول”.

عند الحديث عن السيارات يملك جيتس كل تشكيلة سيارات بورشه. أبرز ما يملك منها السيارة الرياضية بورشه 959 التي اشتراها قبل 13 عاما من حصولها على موافقة إدارة النقل في الولايات المتحدة.

اعتاد جيتس على السفر في الدرجة الاقتصادية بالطائرات والآن يسافر بطائرته الخاصة التي يمتلكها منذ عام 1997 التي يصفها بأنها “الترف الكبير”.

بخلاف طائرته من أوجه الترف الأخرى في حياة جيتس “كودكس ليستر” وهي تشكيلة من الكتابات التي تخص ليوناردو دافينشي حصل عليها في مزاد عام 1994 مقابل 30.8 مليون دولار.

رغم ثروته الضخمة يقول جيتس إن كل واحد من أولاده سيرث عشرة ملايين دولار فقط وهو جزء صغير من ثروته البالغ قيمتها 81.1 مليار دولار إذ يقول “ترك كميات ضخمة من المال للأطفال ليس معروفا لهم”.

11- لكل واحد من أولاده عشرة ملايين في التركة

رغم أنه يقضي معظم وقته في مؤسسته (بيل ومليندا جيتس) إلا إنه يقول إنه لا يزال يعمل مع مايكروسوفت في مشروع “برسونال إيجنت”.

يقول جيتس إنه لو لم تنجح مايكروسوفت لكان اتجه على الأرجح إلى العمل كباحث في الآلات الذكية أو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي.

رغم اهتمامه بالذكاء الاصطناعي يقول جيتس إنه “في المعسكر” المتهم بأعلى الدرجات الممكنة في التقنية المعلوماتية مشيرا إلى أن هذا المعسكر يشمل “زعماء بارزين في العلوم والتكنولوجيا ومنهم ستيفن هوكينج وإيلون ماسك”.

يقول جيتس إنه يقرأ 50 كتابا في العام ويقول: “القراءة لا تزال الوسيلة الوحيدة التي أتعلم منها أشياء جديدة وأختبر فهمي”.

16- لا يعرف أي لغة أجنبية