بيع “آيفون 7” و “آيفون 7 بلس” في الإمارات اعتبارا من اليوم

بدأت عمليات بيع أجهزة “آيفون 7” و “آيفون 7 بلس” اعتبار من صباح اليوم في دولة الإمارات، من خلال متاجر “آبل” و “اتصالات” و “دو”.

وشهد متجرا آبل في مول الإمارات بدبي، وياس مول في أبوظبي، طوابير طويلة منذ الصباح من قبل محبي هذه الأجهزة بهدف اقتنائها سريعا.

وأعلنت شركتا اتصالات الإمارات، و “دو”، مشغلا خدمات الاتصالات في الإمارات، عن البدء ببيع أجهزة “آيفون 7” و “آيفون 7 بلس” اعتبارا من اليوم، في مراكز الخدمة التابعة لهما في أرجاء الإمارات.

وتوفر الشركتان الأجهزة ضمن باقات اشتراك متنوعة، وتعفي بعضها العملاء من الدفعة الأولى.

وقالت شركة “دو” إنها ستقوم أيضا ببيع ساعة “آبل واتش سيريس 2” ، “Apple Watch Series 2” وهي الأحدث في عالم الساعات الذكية، وتوفيرها لعملائها.

وكانت “آبل” قد طرحت مؤخرا جهازها الجديد والأحدث “آيفون 7” و “آيفون 7 بلس” وبدأت مبيعاته في عدة دول بالعالم يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر.