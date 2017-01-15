“بيت التمويل الكويتي”: 11.4 مليار دولار تداولاتنا في سوق الصكوك

قال رئيس الخزانة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبد الوهاب عيسى الرشود إن حجم تداولات المجموعة في سوق الصكوك بلغ نحو 11.4 مليار دولار في عام 2016 معتبرا أن بيتك أصبح “متداولا رئيسيا وصانع سوق على المستوى الأقليمي والعالمي” في مجال الصكوك.

وقال الرشود اليوم الأحد في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن بيت التمويل الكويتي استطاع أن يحقق “انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا في عام 2016 بحيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الاسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول”.

وأضاف أن بيتك تمكن كذلك في 2016 من “الأستحواذ على حصة مؤثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الآجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية والتسويق لها على المستوى المحلي والعالمي باعتباره متداولا رئيسيا معتمدا من قبل المؤسسة”.

ولم يذكر الرشود حجم تداولات المجموعة في الصكوك العام الماضي.

وأوضح أن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية هامة ذات مخاطر منخفضة تساهم بشكل فعال في مواجهة أزمات السيولة كونها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشطة وبمرونة عالية وعوائد جيدة كما توفر أداة الصكوك منفذاً استثمارياً للبنوك وأداة فعالة لإدارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية.