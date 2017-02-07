“بيت التمويل الكويتي” يتخارج من “أركان”

قام بيت التمويل الكويتي أخيراً بالتخارج من قائمة كبار ملاك سهم شركة أركان العقارية بعد ان كان يمتلك نحو %10.820 بشكل غير مباشر، وبدأت الحصة تنخفض تدريجيا حتى وصلت في تداولات يوم 29 يناير الماضي الى %8.239، ومن ثم اختفت ملكية بيت التمويل الكويتي تماما من قائمة كبار ملاك سهم أركان.

وتضم قائمة كبار المساهمين في شركة أركان العقارية حاليا، شركة بيت الاستثمار الخليجي التي تمتلك حصة بشكل مباشر وغير مباشر تصل إلى %22.57، وشركة الأولى للاستثمار بشكل مباشر %29 منذ 1 أبريل 2014.

وكان السهم قد شهد تداولات قياسية هي أعلى كمية تداول على السهم منذ عام 2006.

وقال مصدر مطلع ان بيت التمويل الكويتي مستمر في التخارجات من استثماراته، مؤكدا ان النشاط الأساسي لبيتك يتركز على العمل المصرفي والتمويلي حاليا.. خلاف ذلك يعتبر هامشيا. وفي حالة الحصول على سعر جيد لأي استثمار فسوف يقوم البنك بالتخارج منه.