“بيان”: سوق الكويت واصل أدائه الضعيف الأسبوع الماضي

قالت شركة (بيان) للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل خلال الاسبوع الماضي أداءه الضعيف والهش الذي يشهده هذه الفترة وسط استمرار حالة التشاؤم المسيطرة على العديد من المتداولين.

وأضافت الشركة في تقرير متخصص أعدته إدارة الدراسات والبحوث لديها وصدر اليوم السبت أن حالة التشاؤم تأتي في ظل تراجع ثقة العديد من المتداولين في السوق تدريجيا كنتيجة طبيعية لانعدام المحفزات الإيجابية وعوامل الدعم التي يفتقر إليها السوق منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن مؤشرات السوق أنهت تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح السريعة التي باتت السمة الرئيسية التي تميز أداء السوق هذه الفترة.

ولفتت في هذا الشأن أيضا إلى عمليات المضاربة التي تتركز أساسا على الأسهم الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن الدفترية والإسمية مما فاقم خسائر مؤشرات السوق بشكل ملموس.

وذكرت أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا في نشاط التداول مما يعكس إحجام المتداولين الواضح عن الشراء الاستثماري والتركيز فقط على عمليات المضاربة السريعة.

وبينت أن مؤشرات التداول وصلت بذلك إلى أدنى مستوياتها اليومية منذ عدة أعوام حيث بلغت قيمة التداول في جلسة يوم الخميس الماضي 8ر2 مليون دينار كويتي فقط وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 15 عاما في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في الجلسة نفسها أدنى مستوى له منذ عام 2003 حيث بلغ 5ر31 مليون سهم.

وحول أداء السوق خلال الأسبوع الماضي قالت (بيان) إن عمليات البيع سيطرت على مجريات التداول ما أدى إلى تسجيل مؤشرات السوق الثلاثة خسائر ملحوظة على المستوى الأسبوعي إذ زادت حدة عمليات البيع في ظل الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية إضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت كالعادة على الأسهم الصغيرة.

وعن مؤشرات القطاعات أشارت إلى أن تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما سجلت مؤشرات ثلاثة قطاعات نموا وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضا حيث أقفل مؤشره مسجلا خسارة نسبتها 37ر5 في المئة.

وذكرت أن مؤشر قطاع التكنولوجيا أقفل مسجلا نموا بلغت نسبته 12ر2 في المئة وجاء بعده قطاع العقار الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 74ر0 في المئة تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 37ر0 في المئة.

وبخصوص تداولات القطاعات قالت (بيان) للاستثمار إن قطاع الخدمات المالية شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 50ر102 مليون سهم تقريبا شكلت 50ر39 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

وأشارت إلى أن قطاع العقار شغل المرتبة الثانية بما نسبته 91ر19 في المئة من إجمالي تداولات السوق وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداولات بلغت نسبته إلى السوق 16 في المئة.