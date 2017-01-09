“بوينغ” تتطلع لتأسيس شراكات قوية مع الكويت

أعربت شركة بوينغ العالمية عن تطلعها المتنامي لتعزيز الكفاءات والتقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك دولة الكويت من خلال تطوير الموارد البشرية وتأسيس شراكات قوية ونقل التكنولوجيا.

وقال رئيس بوينغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بيرنارد دان قوله إن الشركة تسعى إلى تحقيق هذه التطلعات من خلال تأسيس شراكات قوية ومستمرة في الكويت والمنطقة عبر سلسلة من برامج تطوير الموارد البشرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف دان أن الشركة تواصل جهودها لاكتشاف الفرص المتاحة لتعزيز شراكاتها بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة على المدى الطويل وتعزيز قطاع صناعة الطيران والهندسة في دولة الكويت والمنطقة. وأوضح أن شركته تسعى إلى دعم الأهداف التي تسعى دولة الكويت إلى تحقيقها وتعمل دائما على تشجيع الأجيال القادمة للاهتمام ببرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات والمعارض التي ترعاها جامعة الكويت تعد المنصة المثالية لاكتشاف المواهب الشابة والمبدعة للعناية بها وتشجيعها للاستفادة منها في المستقبل.

من جانبه قال مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور على حاجية إن (بوينغ) تسعى دائما إلى تشجيع المهارات الشبابية حيث يستطيع المميز منها الظهور في الحياة العملية. وأضاف حاجية أن (بوينغ) تولي معرض التصميم الهندسي كل العناية والاهتمام إدراكا منها لأهميته لافتا إلى دور بوينغ التنموي في المجتمع حيث تساهم في إطلاق سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر. وأوضح أن ذلك يتم من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى زيادة معرفة الطلبة والشباب الخريجين في الهندسة على أهم التقنيات الحديثة من خلال الزيارات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمهندسين وخبراء التقنية والمهنين في شركة (بوينغ).

وذكر أن رعاية (بوينغ) للمعرض تعد من المبادرات الهادفة التي تساعد في استكشاف المشاريع التي يمكن أن تعم فائدتها على وطننا الكويت وتستحق انتقالها إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

ويهدف معرض التصميم الهندسي لخريجي كلية الهندسة والبترول ال31 إلى تشجيع الطلبة على تطبيق جزء مما اكتسبوه خلال دراستهم على شكل مشروع تخرج يحمل أفكارا وإبداعات تطور قدراتهم على التفكير الإبداعي والابتكار ويعدهم للقيادة المستقبلية في مختلف المجالات والتخصصات.