“بوينج” تقترب من تسليم طائرتي ركاب إلى “إيران إير”

ستسلم الأمريكية “بوينج” طائرتي ركاب “777” إلى “إيران إير” خلال الشهر القادم، في أول تسليم من الشركة الأمريكية إلى إيران بعد سنوات من العقوبات الغربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “IRNA”.

وأوضحت الوكالة أن “الخطوط الجوية التركية” طلبت الطائرتين في البداية ولكنها ألغت هذا الطلب، وتم بيعهما إلى إيران بدلاً من ذلك.

ولم تعلن تفاصيل عن السعر ولكن يتراوح سعر طائرة “بونيج” 777 عادة من 258 مليون دولار إلى 315 مليون دولار.

وفي العام الماضي أعلنت صانعة الطائرات الأمريكية أن “إيران إير” طلبت 80 طائرة “بوينج” في اتفاق تزيد قيمته على 16 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، أعلن نائب وزير النقل الإيراني اليوم أن “إيران إير” وقعت عقدًا لشراء عشرين طائرة من “ATR”.

ويأتي هذا الاتفاق بعدما وقعت إيران اتفاقات مع “إيرباص” الأوروبية ومنافستها الأمريكية “بوينج” العام الماضي لشراء 180 طائرة.

وأصبحت تلك الخطوات ممكنة بعد إبرام اتفاق بين إيران و6 قوى كبرى لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.