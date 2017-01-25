“بوينج” تحقق أرباحاً أفضل من المتوقع خلال الربع الرابع

قالت شركة صناعة الطائرات ووسائل الدفاع “بوينج” إنها حققت أرباحا ومبيعات أفضل من المتوقع خلال الربع الرابع من 2016، رغم تراجع الإيرادات.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.63 مليار دولار أو 2.59 دولار للسهم خلال الربع الرابع مقارنة بـ1.03 مليار دولار أو 1.51 دولار للسهم خلال نفس الفترة من عام 2015.

وباستثناء البنود غير المتكررة، فإن الأرباح المعدلة للسهم الواحد بلغت 2.47 دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى 2.34 دولار للسهم، وتراجعت الإيرادات بنسبة 1% إلى 23.29 مليار دولار لكنها فاقت التوقعات التي أشارت إلى 23.1 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الطائرات التجارية بنسبة 1% إلى 16.24 مليار دولار، في حين انخفضت مبيعات الطائرات العسكرية 18% إلى 2.62 مليار دولار، وهبطت مبيعات الشبكات والنظم الفضائية بنسبة 8% إلى 1.8 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تتراوح الربحية المعدلة للسهم خلال عام 2017 بين 9.1 دولار و9.3 دولار، على أن تصل الإيرادات إلى ما بين 90.5 مليار دولار و92.5 مليار دولار.