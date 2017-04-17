بورصة قطر ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي

واصل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، مغلقا على تراجع بنسبة 0.9% عند 10336 نقطة ( – 95 نقطة )، بقيم تداولات بلغت نحو 145 مليون ريال.

وتصدر سهم “إزدان القابضة” الأكثر انخفاضا بمقدار 3.4% عند 15.25 ريال، وذلك عقب موافقة عمومية الشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2016، تلاه سهم “قطر الوطني” بتراجع قدره 2.1% عند 146 ريالا.

كما أغلق سهم “مصرف قطر الاسلامي” متراجعا بنسبة 0.4% عند مستوى 101.10 ريال، معاكسا لما أظهرته النتائج الفصلية للبنك من ارتفاع صافي الأرباح بمقدار 13% خلال الربع الأول 2017.

في المقابل، تصدر سهم “قطر الأول” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بـ 4.6% عند 8.8 ريال، ومن ثم صعود سهم “البنك الأهلي” بمعدل 0.7% ليغلق عند سعر 35.20 ريال، مدعوما بارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 3% خلال الفترة المنتهية في مارس 2017.