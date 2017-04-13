بورصة قطر يغلق على تراجع طفيف 0.4%

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات الأسبوع على تراجع طفيف بـ 0.36%، مغلقاً عند مستوى 10451 نقطة ( – 38 نقطة ) وسط قيم تداولات بلغت 173 مليون ريال.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “دلالة” بنسبة 1.5 % عند 22.11 ريال، تبعه سهم “الريان” بنسبة 1.2 % مغلقاً عند 42.50 ريال، ومن ثم سهم “الإجارة” بنسبة 1.2 % مغلقاً عند 18.00 ريال، وسهم “الميرة” بنسبة 0.8 % عند 165.10 ريال.

كما تراجع “بروة العقارية” بنسبة 0.6 % مغلقا عند 36.00 ريال، وسهم “صناعات قطر” بنسبة 0.5 % عند 111.40 ريال، وسهم “بنك قطر الوطني” بنسبة 0.3 % عند 149.50 ريال، وسهم “مسيعيد” بنسبة 0.2 % عند 14.87 ريال.