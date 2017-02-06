بورصة قطر يغلق على ارتفاع طفيف بـ 0.1%

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على ارتفاع طفيف بـ 0.1% عند مستوى 10610 نقاط ( + 13 نقطة )، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة نحو 239 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع 18 سهما، أبرزها أسهم “مخازن” و”كهرباء وماء” و”بروة العقارية” و”البنك التجاري” ضمن قائمة الأكثر ارتفاعا بنسب بلغت أكثر من 1.4% ليغلق كل منها عند 55.50 ريال، و232.50 ريال، و35.20 ريال، و32.20 ريال على التوالي.

كما ارتفع سهم “أوريدو” بنحو 1% عند 105.50 ريال، تلاه صعود سهم “إزدان القابضة” بمعدل 0.5% ليغلق عند مستوى 15.19 ريال.

وأنهى سهم “مسيعيد” تعاملات اليوم كأقل الأسهم ارتفاعا بنسبة 0.1% عند 15.62 ريال، حيث أظهرت النتائج المالية للشركة تراجع صافي أرباحها السنوية بـ 9% إلى 994.6 مليون ريال بنهاية عام 2016، بالاضافة إلى توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال.