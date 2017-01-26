بورصة قطر يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع 0.4%

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر آخر تعاملات الأسبوع على تراجع بـ 0.4%، مغلقا عند مستوى 10990 نقطة ( – 46 نقطة )، وسط قيم تداولات تجاوزت حاجز الـ 300 مليون ريال.

وشهدت الجلسة الختامية تراجع 24 سهما، كان أبرزها سهما “الخليج التجاري” و”مصرف الريان” ضمن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.7%، و1.6% على التوالي، تلاهما سهم “إزدان القابضة” بمعدل تراجع بلغ 1.5% عند 15.60 ريال.

وتراوحت نسب تراجع أسهم “بروة العقارية” و”قطر الوطني” و”مسيعيد” و”بنك الدوحة” بين 0.6%، و1.4%.

بينما تصدر سهم “قطر للأسمنت” الأكثر ارتفاعا بعد أن صعد بـ 4.1% عند 91.80 ريال عقب ارتفاع صافي أرباح الشركة بـ 2% خلال عام 2016ـ بالاضافة إلى توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 4 ريالات لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2016.

كما صعد سهم “قطر الدولي الاسلامي” بـ 1.6% عند 108.60 ريال وذلك بسبب ثبات التوزيعات النقدية للبنك خلال الـ 3 سنوات السابقة عند 4 ريالات للسهم عن كل عام، في حين أظهرت النتائج المالية ارتفاع طفيف بصافي أرباح البنك إلى 748.8 مليون ريال خلال عام 2016، مقارنة مع 748.2 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.