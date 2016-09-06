بورصة قطر تنخفض 1.2% فى ختام التعاملات

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر على انخفاض بـ 1.2% ( – 127 نقطة )، متأثرا بتراجع جماعي لمؤشرات قطاعات السوق، مغلقا عند مستوى 10713 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة 348 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم عمليات بيع طالت أغلب الأسهم المدرجة، أبرزها سهم “فودافون قطر” الأكثر نشاطا، ليتراجع بـ 4.3% عند 11.25 ريال، تلاه سهم “البنك التجاري” بنسبة 2.7% عند 40.20 ريال.

وانخفض سهم “قطر الوطني” بمعدل 2.3% عند 155.70 ريال، ومن ثم سهما “مسيعيد” و”صناعات قطر” بنسبة 2.2%، و1.9% على التوالي.

وهبط أسهم “بروة العقارية” و”أوريدو” و”مصرف قطر الاسلامي” و”إزدان القابضة” بنسبة تراوح بين 0.7%، و1.1%.

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